Кидали сніжки у авто: на Полтавщині чоловік вивіз до лісу та побив дитину

До поліції міста Горішні Плавні 3 лютого, ввечері, звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що її сина невідомий чоловік вивіз у ліс на автомобілі та завдав йому тілесні ушкодження.

Про це пише відділ комунікації поліції Полтавської області за матеріалами Кременчуцького районного управління поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

За попередньою інформацією встановлено, що конфлікт стався через те, що діти кидали сніжки у авто, не реагували на зауваження водія та поводилися некоректно. Така поведінка розлютила 48-річного чоловіка і він вивіз одного з хлопців до лісу та наніс йому тілесні ушкодження. Поліція особу чоловіка встановила. Тривають слідчі дії. Наразі неповнолітній хлопець перебуває у лікарні, де йому надається допомога та встановлюється ступінь тяжкості тілесних ушкоджень.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Транспортний засіб у правопорушника вилучено. Усі обставини та причини події з'ясовуються в рамках розпочатого досудового розслідування.

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