"Кидали все": в Генштабі показали трофеї, які "презентували" ЗСУ російські окупанти

На Харківщині Сили оборони досить солідно поповнили свій арсенал за рахунок росіян.

Ті, втікаючи, залишали все, що мали, зокрема, вартісну техніку.

Трофеї, презентовані армією РФ ЗСУ, показали в Генштабі.

"Ось такий він "плановий" відхід російських окупантів з Харківщини. Кидали все - танки, коштовну спеціальну техніку, польові кухні, САУ, БпЛА у повній комплектності та безліч різнокаліберних боєприпасів...Підтвердження на фото", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що під Балаклією на Харківщині українські спецпризначенці виявили склад із боєкомплектом окупантів.

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