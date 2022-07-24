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Кидав гранати і гатив з кулемета: краш українців Борис Джонсон "повоював" пліч-о-пліч з ЗСУ (відео)

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Кидав гранати і гатив з кулемета: краш українців Борис Джонсон "повоював" пліч-о-пліч з ЗСУ (відео)

Британський прем'єр відвідав полігон у Північному Йоркширі, де навчають українських солдатів.

Поруч з армійцями політик відпрацьовував вуличні бої. 

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Британський премєр міністр Борис Джонсон приїхав на полігон у Північному Йоркширі, де бійці збройних сил України проходять тренування від місцевих інструкторів.

"Я хочу, щоб ви знали, британський народ підтримує український народ і вас у вашій боротьбі", - сказав присутнім Борис Джонсон

Політик особисто долучився до відпрацювання вуличних боїв. Під прикриттям наших військовиків Джонсон вчився кидати гранати, стріляти із висококаліберного кулемета та приміряв протитанковий комплекс NLAW.

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Краш українців Борис Джонсон залишився в захваті від роботи бійців ЗСУ.

Британці - одні з лідерів допомоги Україні й від початку війни вже встигли передати військового обладнання на майже 3 мільярди доларів. Зокрема, прислали майже 7 тисяч одиниць протитанкової зброї, 120 броньованих машин.  А останні кілька тижнів узялися за наймасштабнішу програму тренування наших бійців на своїх територіях. У наступні місяці планують підготувати близько 10 тисяч наших армійців надсучасним тактикам ведення бою і допоможуть опанувати західну зброю.

"Я зустрічався з деякими з 4 сотень українських військовослужбовців, які тут навчаються під нашим наглядом і які готуються поїхати воювати в Україні. Це частина величезного зобов’язання, яке ми взяли на себе. Протягом наступних чотирьох місяців ми хочемо навчити близько 10 000 бійців. Це має доповнити збройну допомогу, і ми сподіваємось вплине на хід війни", - сказав Джонсон.

Більше тижня тому Джонсон оголосив про відставку. До кінця каденції йому лишилися лічені тижні. Поки за крісло прем'єра змагаються двоє його однопартійців - колишній канлцер казначейств Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трас, яку поза очі вже називають другою Маргарет Тетчер. Але хто б не очолив британський уряд - підтримка України залишиться незмінною - у цьому неоднаразово запевняв Джонсон.

"Я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти та що ви переможете. Слава Україні! Героям Слава", - сказав Борис Джонсон. 

Борис Джонсон разом зі зброєю став поруч з українськими військовими

Борис Джонсон разом зі зброєю став поруч з українськими військовими

ОТ, ТСН, 1+1 марафон єдині новини.

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