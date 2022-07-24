Кидав гранати і гатив з кулемета: краш українців Борис Джонсон "повоював" пліч-о-пліч з ЗСУ (відео)

Поруч з армійцями політик відпрацьовував вуличні бої.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Британський премєр міністр Борис Джонсон приїхав на полігон у Північному Йоркширі, де бійці збройних сил України проходять тренування від місцевих інструкторів.

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"Я хочу, щоб ви знали, британський народ підтримує український народ і вас у вашій боротьбі", - сказав присутнім Борис Джонсон

Політик особисто долучився до відпрацювання вуличних боїв. Під прикриттям наших військовиків Джонсон вчився кидати гранати, стріляти із висококаліберного кулемета та приміряв протитанковий комплекс NLAW.

Краш українців Борис Джонсон залишився в захваті від роботи бійців ЗСУ.

Британці - одні з лідерів допомоги Україні й від початку війни вже встигли передати військового обладнання на майже 3 мільярди доларів. Зокрема, прислали майже 7 тисяч одиниць протитанкової зброї, 120 броньованих машин. А останні кілька тижнів узялися за наймасштабнішу програму тренування наших бійців на своїх територіях. У наступні місяці планують підготувати близько 10 тисяч наших армійців надсучасним тактикам ведення бою і допоможуть опанувати західну зброю.

"Я зустрічався з деякими з 4 сотень українських військовослужбовців, які тут навчаються під нашим наглядом і які готуються поїхати воювати в Україні. Це частина величезного зобов’язання, яке ми взяли на себе. Протягом наступних чотирьох місяців ми хочемо навчити близько 10 000 бійців. Це має доповнити збройну допомогу, і ми сподіваємось вплине на хід війни", - сказав Джонсон.

Більше тижня тому Джонсон оголосив про відставку. До кінця каденції йому лишилися лічені тижні. Поки за крісло прем'єра змагаються двоє його однопартійців - колишній канлцер казначейств Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трас, яку поза очі вже називають другою Маргарет Тетчер. Але хто б не очолив британський уряд - підтримка України залишиться незмінною - у цьому неоднаразово запевняв Джонсон.

"Я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти та що ви переможете. Слава Україні! Героям Слава", - сказав Борис Джонсон.

Борис Джонсон разом зі зброєю став поруч з українськими військовими

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