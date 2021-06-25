Кидався на водійку і трощив салон: у Харкові судитимуть молодика, який влаштував дебош у трамваї (відео)

Кидався на водійку і трощив салон: у Харкові судитимуть молодика, який влаштував дебош у трамваї (відео)

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У Харкові на лаві підсудних опинився хлопець, який влаштував дебош у трамваї. Він кидався на водійку та ногою вибив вікно вагону.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 31-річного чоловіка за фактом хуліганства, грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 КК України).

Слідством встановлено, що 22 травня 2021 року 31-річний чоловік їхав у трамваї. Під час проїзду у нього виникла суперечка з водієм. Так, під час конфлікту зловмисник лаявся та вибив ногою скло трамваю. Сума завданої шкоди КП "Жовтневе трамвайне депо" склала понад 1 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Як повідомили очевидці, нетверезі хлопці зайшли до трамваю, заплатили за проїзд, але прослухали, що електротранспорт іде в бік Новожанового. Коли дізналися, це їх розлютило, і один із них заходився кидатися з кулаками на водійку, а потім трощити вагон.

З присутніх як у салоні, так і на вулиці за жінку-водія ніхто не заступився.

У Харкові неадекватний молодик потрощив трамвай

Нагадаємо, що Харкові через посилення карантину правоохоронці контролюють пасажирів метро з приводу носіння маски. Так, на одній із зупинок після зауваження чоловік накинувся з кулаками на поліцейського.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання