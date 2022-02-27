Кидають танки та свої речі: на Чернігівщині російські окупанти в паніці рятуються втечею (фото)

Кидають танки та свої речі: на Чернігівщині російські окупанти в паніці рятуються втечею (фото)

Командири та підлеглі військ країни-агресора відступають під натиском української армії.

В Чернігівській області захисники України сміливо дають відсіч російським окупантам. Те ж саме відбувається і на Сумщині.

Ще вчора війська Російської Ферерації обстрілювали Чернігів із "градів", влучивши навіть у дитячий садок, а вже сьогодні, 27 лютого, тікають у паніці.

Про це масово повідомляють у соцмережах.

Після невдалої спроби прорватися окупанти кидають на місцях особисті та військові речі, танки, іншу техніку та тікають. Збройні Сили України героїчно обороняють українську державу та українців.

Під Черніговом невдала спроба прориву російської ДРГ. Окупанти кидають військові речі та у паніці рятуються втечею. На... Опубліковано Чернігівський обласний ТЦК та СП Неділя, 27 лютого 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: