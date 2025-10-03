Кілер понад рік був агентом РФ: у справі про вбивство Парубія з’явились нові подробиці

Кілеру, що вбив Парубія, повідомили про підозру у державній зраді / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Служба безпеки України зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія діяв на замовлення російських спецслужб, які завербували його понад рік тому. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про нову підозру — у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Шлях агента: від навідника до кілера

Слідчі встановили, що підозрюваний, який виявився мешканцем Львова, був завербований російськими спецслужбами понад рік тому. Відтоді він регулярно отримував завдання від ворога та «звітував» про їх виконання.

Реклама

Спочатку агент виконував завдання з розвідки та наведення. Він відстежував та передавав росіянам місця розташування українських військових підрозділів, намагався встановити час та напрямки руху залізничних ешелонів із паливом.

Після того, як російські куратори перевірили його готовність до «складнішого» завдання, агенту доручили вбити Андрія Парубія. Слідство також знайшло докази, що орсійські спецслужби профінансували підготовку кілера до цього особливого «завдання».

Затримання та можливе покарання

Для виконання «замовлення» зловмисник почав відстежувати розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим кілер готував план своєї втечі за кордон одразу після вчинення вбивства.

«Однак, правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України,» — повідомляє СБУ.

Реклама

На підставі зібраних беззаперечних доказів, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Раніше його дії кваліфікувалися за ст. 112 ККУ (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю).

Зараз підозрюваний перебуває під вартою. За скоєні злочини йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, вбивця Парубія орендував квартиру в одному з районів Львова. Сусіди підозрюваного описують його як «тихого чоловіка з папочкою».