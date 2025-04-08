Кілер з Бєлгорода планував вбивство очільника Харківської ОВА: шокувальні подробиці

Олег Синєгубов.

Реклама

У Харкові запобігли вбивству керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, а також очільника Дергачівської МВА В’ячеслава Задоренка. В місті судитимуть агента, який застрелив українського військового, та планував вбити двох посадовців.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Обвинувачений - 55-річний уродженець Євпаторії. Він мав проблеми із законом та був судимий кілька разів. Після 2015 року він переїхав з Криму до російського Бєлгорода. Чоловік - прихильник кремлівської ідеології, тому уклав угоду про співробітництво з ФСБ Росії “щодо виконання на неокупованій території України завдань, спрямованих на проведення підривної діяльності”.

Реклама

У лютому 2024-го фігурант прибув до Харкова. Першим завданням було вбивство українського військового, яке він здійснив ввечері 5 березня.

Потім за власною ініціативою агент РФ вчинив підрив важливих будівель в Харкові. Вночі 26 березня кинув у бік адміністрації Шевченківського району ручну осколкову гранату, яка спричинила вибух. Матеріальна шкода сягнула майже 2,5 млн грн. Згодом він прибув до підрозділу міжрайонної спеціалізованої травматологічної МСЕК у Харкові. Він прикріпив до вхідних дверей приміщення вибуховій пристрій.

Ще одним завданням було вбивство начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслава Задоренка. Фігурант вивчав спосіб життя посадовця, маршрути пересування та місця відвідування. торік у жовтні, зробивши радіокерований вибуховий пристрій, він поїхав до містечка та заклав вибухівку під кузов авто посадовця. Очільник МВА виявив вибухівку та звернувся до правоохоронних органів.

Крім того, фігурант намагався скоїти вбивство начальника Харківської ОВА. За планом, він мав здійснити підрив транспортного засобу, яким користується Синєгубов. Вбивство чиновника оцінили у 50 тис. доларів.

“Проте, розуміючи, що українські правоохоронці вже розшукують його, фігурант “поставив на паузу” вбивство. Крім того, агент встиг підпалити два військових авто у Харкові”,- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці відслідковували його рух та наприкінці жовтня 2024-го викрили фігуранта в електричці, коли він намагався виїхати з Харкова та “залягти на дно”. Фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання, що загрожує агенту, - це довічне позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, агент російського ГРУ з Харкова отримав суворе покарання. Його засудили до 15 років в’язниці.

Читайте також:

Дата публікації 16:29, 04.04.25 Кількість переглядів 14 Терміново! У Дніпрі підірвали авто чиновника - кадри з місця події | Ексклюзив