Кілер забіг та розстріляв: у Яремчі на прийомі в стоматкабінеті вбили чоловіка

Кілер забіг та розстріляв: у Яремчі на прийомі в стоматкабінеті вбили чоловіка

Поліція розшукує кілера.

У м. Яремче Івано-Франківської області у понеділок, 14 лютого, під час прийому в стоматолога вбили чоловіка.

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Про це повідомили в Нацполіції Івано-Франківської області.

До поліції о 18:45 год. звернувся лікар-стоматолог. Він розповів, що до приміщення стоматологічного кабінету забіг невідомий та розстріляв пацієнта. Після злочину кілер втік.

Потерпілий помер під час надання медичної допомоги. На місці події працюють слідчі та кінологи. Поліція розшукує вбивцю.

"В області проводиться спеціальна поліцейська операція. На пошуки підозрюваного задіяні всі оперативні служби і наряди поліції", - йдеться у повідомленні.

За даними івано-франківського видання "Курс", вбитим є "відомий у кримінальних колах" Ігор Д. на прізвисько "Сухий".

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