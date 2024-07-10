Кілька десятків чоловіків намагалися втекти до Придністров'я: чим усе закінчилося (відео)

На світанку 9 липня прикордонники Подільського загону зупинили масову втечу з України до Молдови. Завдяки використанню сучасної техніки, вдалося затримати групу з 23 осіб, які намагалися нелегально потрапити до Придністровського регіону Молдови.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Затримані особи виявилися жителями різних областей України, зокрема Київської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської, Запорізької, Чернігівської та Сумської. За інформацією прикордонників, всі вони діяли за вказівками адміністратора одного з телеграм-каналів.

Організатор нелегального переправлення отримав значну винагороду за свої послуги - від 5 до 16 тисяч доларів США з кожного учасника групи. Оплата здійснювалася одразу на криптогаманець, що ускладнює відстеження фінансових операцій.

Схема переправлення була досить продуманою: спочатку групу доставили до прикордонної зони на зерновозі, після чого "туристи" мали пішки дістатися до державного кордону. Однак план зірвався завдяки пильності прикордонників, які затримали всіх учасників групи на околиці одного з сіл Подільського району.

Наразі правоохоронці встановлюють коло причетних осіб та вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Щодо затриманих осіб вже складено протоколи про адміністративні правопорушення за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Подальшу долю порушників визначатиме суд.

Кілька десятків ухилянтів намагалися втекти до Придністров'я: відео

Нагадаємо, раніше на Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники Мукачівського загону групу порушників кордону разом з провідником, якому вони заплатили по 8 тисяч доларів США.

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