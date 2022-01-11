Кілька днів лежала на підлозі у холодній хаті: під Черкасами пильні сусіди не дали загинути найстаршій жительці села

Кілька днів лежала на підлозі у холодній хаті: під Черкасами пильні сусіди не дали загинути найстаршій жительці села

Жінка припинила з'являтися на вулиці, і це помітили сусіди.

У Черкаській області завдяки пильним сусідам та дільничому інспектору поліції вдалося врятувати життя жінки, яка ледь не замерзла у власній хаті.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Черкаській області.

Вчора, 10 січня, до поліцейського офіцера громади звернулися жителі села Вершина Згарська. Вони повідомили, що вже кілька днів не бачили найстаршої жительки села. У будинку 96-річної пенсіонерки не горіло світло й надвір вона не виходила.

Правоохоонець прибув за вказаною адресою. Він виявив, що двері до помешкання були замкнені із середини. Крізь вікно поліцейський побачив жінку, яка лежала на підлозі.



"Я побачив літню жінку, яка лежала на підлозі у притомному стані та не могла самостійно підвестися. Вона впала між ліжком та грубою. Бабуся була знесиленою, та ще й тривалий час пролежала у холодній хаті", - розповідає поліцейський офіцер громади Анатолій Стадник.

Він підняв жінку на ліжко і викликав медиків та працівників соціальної служби.

Нагадаємо, що на Київщині надзвичайники зняли з льоду рибалку, який відійшов далеко від берега. Назад повернутися чоловік самостійно не зміг.

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