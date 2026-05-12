Кілька країн просили Україну не бити по Росії на 9 травня: Сибіга розкрив деталі

Андрій Сибіга / © Associated Press

Низка впливових держав надсилала Україні офіційні заклики не завдавати ударів по Росії під час парадів 9 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україну просили не бити по РФ під час параду — що відомо

Очільник зовнішньополітичного відомства розповів про наявність відповідної дипломатичної кореспонденції, яка накопичилася за минулі періоди.

«За попередні роки я зібрав невелику колекцію дипломатичних нот від дуже впливових держав із закликами не завдавати ударів по Росії під час параду 9 травня, коли там перебували їхні лідери», — повідомив міністр.

За словами Сибіги, подібні звернення є свідченням того, що іноземні партнери усвідомлюють реальні бойові можливості України.

«Це — визнання наших спроможностей і ще один сигнал: не жартуйте з Україною», — наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Володимир Путін оголосив про встановлення «перемир’я» на 8 та 9 травня з нагоди Дня Перемоги. Російське Міноборони заявило, що чекає від України кроку у відповідь. Водночас Кремль вдався до шантажу, пригрозивши ударами по центру Києва, якщо українські сили завадять святковим заходам у Росії.

Зі свого боку Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не отримувала від Москви жодних офіційних пропозицій щодо умов припинення бойових дій. Попри це, українська сторона за власною ініціативою запровадила режим тиші, який розпочався о 00:00 6 травня.

Однак Росія сама ж порушила ці домовленості. Замість обіцяного спокою було зафіксовано 1820 обстрілів з боку росіян, що фактично зірвало режим припинення вогню.

Згодом Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною та обмін полоненими. Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.

Після цього Зеленський видав указ, що Україна офіційно дозволяє агресорці Російській Федерації провести парад на 9 Травня у Москві на Красній площі.

До слова, ми писали, що скорочений формат параду на 9 травня на Красній площі у Москві спростовує заяви господаря Кремля про те, що його війна проти України йде добре.

