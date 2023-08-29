Кілька мін вибухнули на кордоні України та Білорусі: що сталося (фото)

На залізничному мосту на кордоні України та Білорусі в ніч проти 29 серпня вибухнули одразу кілька мін. Пошкоджене залізничне полотно зняли на фото.

Про це повідомляє моніторинговий Телеграм-канал "Беларускі Гаюн" із посиланням на білоруська провладні канали.

В опублікованих заявах йдеться, що близько 3:30 на залізничному мосту за 800 м від білоруської станції "Словно" здетонували кілька протитанкових мін ТМ-62М.

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Опубліковане також фото, де видно зруйноване залізничне полотно на мосту прямісінько на кордоні Білорусі з Україною. Зокрема, на знімку помітний білоруський прикордонний стовп. Фото було зроблене із білоруської території в напрямку української.

Місце вибуху мін на білорусько-українському кордоні / Фото: "Беларускі Гаюн"

Чому вибухнули міни: що кажуть в Україні

Білоруські пабліки повідомляють, що причиною детонації мін став удар блискавки. Внаслідок вибухів була пошкоджена опора залізничного мосту та зруйновано полотна в обидва боку. Інформації щодо постраждалих немає.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко підтвердив білоруський службі "Радіо свобода" детонацію мін "в одному напрямку поблизу лінії кордону" від удару блискавки.

"За інформацією, якою я володію, ніхто не постраждав. Окремо додам, що діє обмеження пересування громадян на кордоні, особливо поблизу лінії кордону. Тому мінні загородження на окремих напрямках, важливих для безпеки України, загрожують лише тим, хто хоче прийти до нас із війною", – наголосив Демченко.

Зауважимо, командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв не виключає ворожих провокацій та диверсій на кордоні з Білоруссю у зв’язку зі стратегічними поразками російських військ у війні проти України.

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