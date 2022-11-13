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Кілька областей України охопила повітряна тривога: вирушайте до укриттів

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Кілька областей України охопила повітряна тривога: вирушайте до укриттів

Фото: Pexels

Територія повітряних тривог сконцентрована на півдні.

У ніч проти 13 листопада 2022 року у низці українських областей оголошена повітряна тривога.

Це - переважно громади на сході та півдні України. 

Тому не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу та вирушайте до укриттів. Також не забувай про правила "двох стін". 

Оновлено: близько 01:58 почали оголошуватися відбої тривоги. Таким чином тривога тривала близько пів години

Нагадаємо, що раніше на Черкащині під час повітряної тривоги спрацювала ППО

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Дата публікації
Перегляди
721
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