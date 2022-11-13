Кілька областей України охопила повітряна тривога: вирушайте до укриттів

Територія повітряних тривог сконцентрована на півдні.
У ніч проти 13 листопада 2022 року у низці українських областей оголошена повітряна тривога.
Це - переважно громади на сході та півдні України.
Тому не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу та вирушайте до укриттів. Також не забувай про правила "двох стін".
Оновлено: близько 01:58 почали оголошуватися відбої тривоги. Таким чином тривога тривала близько пів години
Нагадаємо, що раніше на Черкащині під час повітряної тривоги спрацювала ППО.
Читайте також:
- Російський сором: РФ відправила до Тегерану затрофеєні в Україні NLAW і Javelin в обмін на іранські дрони
- Деталі іранських дронів зроблені в США - ГУР України
- Як Росія отримує дрони від Ірану: в Центрі національного спротиву розкрили всі лазівки країн-терористок