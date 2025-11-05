ТСН у соціальних мережах

У кількох областях України — знеструмлення через удари РФ: де діють графіки відключень світла

Енергосистема України залишається під тиском після ударів РФ, що спричинили нові знеструмлення у регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російські удари по українській енергетиці

Доповнено додатковими матеріалами

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі України на ранок 5 листопада сталися нові знеструмлення у кількох областях, зокрема в Сумській. Окрім того, зараз у більшості областей діють графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомило «Укренерго».

Внаслідок нових російських атак по об’єктах енергетичної інфраструктури зранку зафіксовано чергові знеструмлення у кількох регіонах України, зокрема на Сумщині.

Аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє поточна безпекова ситуація. В «Укренерго» зазначили, що фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відремонтувати пошкоджене обладнання та відновити електропостачання для всіх споживачів.

Через складну спричинену наслідками обстрілів ситуацію в енергосистемі, 5 листопада в усіх регіонах України впроваджено обмеження споживання електроенергії. У більшості областей діють графіки погодинних відключень світла. А від 07:00 до 22:00 по всій території країни застосовуються графіки обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу.

В «Укренерго» закликали до ощадливого використання електроенергії: за можливості, не вмикайте одночасно кілька потужних приладів і обмежте їхнє використання до 22:00.

Нагадаємо, 5 листопада частина міста Суми залишилася без світла через аварійне відключення на одному з енергооб’єктів, повідомили в «Сумиобленерго». Через перебої з електропостачанням міськрада тимчасово обмежила подавання води. Крім того, в місті курсують лише тролейбуси з автономним ходом.

