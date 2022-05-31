Кілька разів вистрілив і вдарив пістолетом по голові: в Харкові судитимуть чоловіка, який намагався вбити поліцейського

Кілька разів вистрілив і вдарив пістолетом по голові: в Харкові судитимуть чоловіка, який намагався вбити поліцейського

У Харкові на лаві підсудних опинився чоловік, який намагався застрелити підполковника поліції.

Йому вручено підозру у замаху на вбивство поліцейського.

Про це повідомляє Нацполіція Харківської області.

Подія сталася у січні 2019 року в Харкові поблизу будинку, де мешкав начальник одного з відділів карного розшуку Нацполіції. Невідомі влаштували засідку на правоохоронця.

Коли той з'явився, нападники у масках вибігли з автомобіля таксі та почали бити поліцейського по голові. Один зі зловмисників кілька разів вистрілив у підполковника поліції і завдав кілька ударів руків’ям револьвера по голові.

З чисельними травмами, переломами та вогнепальними пораненнями поліцейського доправили до медичного закладу. Правоохоронець дивом вижив.

"Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ та слідчі обласної поліції встановили особу безпосереднього виконавця нападу. Ним виявився 37-річний мешканець Харківської області. Зловмисник наразі вже перебуває у слідчому ізоляторі за підозрою у скоєнні аналогічного злочину відносно іншого правоохоронця - старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань у Харківській області ДСР НПУ", - повідомляють у поліції.

Обидва поліцейські здійснювали оперативну розробку та документування харківських кримінальних авторитетів, злочинних груп і організацій. Це і стало підставою для замаху на їх ліквідацію, яку було доручено підозрюваному.

"Наразі під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури фігуранту оголосили про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України", - зазначають у пресслужбі поліції.

За скоєні злочини підозрюваний може провести за ґратами довічно.

Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід киянину, який намагався гранатою підірвати авто з чотирьма людьми у Львівській області. За замах на вбивство чоловіка арештували без права внесення застави.

Читайте також: