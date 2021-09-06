Кілька разів впав на ніж: у Луцьку затримали чоловіка, який жорстоко вбив приятеля і намагався обдурити поліцію

Конфлікт між чоловіками розгорівся під час вживання алкоголю.
У Волинський області чоловік зателефонував у поліцію і повідомив, що його товариш впав на ніж, в результаті чого помер. Пізніше правоохоронці виявили на тілі померлого кілька колото-різаних поранень.
Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.
Як стало відомо, подія трапилася в одному з житлових будинків в Луцьку. Там між двома чоловіками під час застілля розгорівся скандал. Не впоравшись з емоціями, 51-річний чоловік взяв ніж і завдав ним удари по голові, шиї і тулуба своєго 39-річного приятеля.
“У подальшому оперативники у взаємодії з колегами-слідчими встановили, що саме заявник під час застілля позбавив життя свого товариша. Останній сподівався уникнути відповідальності, саме тому змінив свій закривавлений одяг та викликав поліцію під приводом нещасного випадку”, — підкреслили в Департаменті карного розшуку Нацполіції.
За фактом події копи внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ("Умисне вбивство") КК України.
“Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу”, — додали в Національній поліції області.
Нагадаємо, що у заповіднику "Біле озеро" у Рівненській області хлопець збив лисицю та знущався з трупа.