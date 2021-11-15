"Кілька років переслідують суїцидальні думки": у Запоріжжі 21-річна дівчина стрибнула з мосту

"Кілька років переслідують суїцидальні думки": у Запоріжжі 21-річна дівчина стрибнула з мосту

Дівчину з травмами доправили до медзакладу.

У Запоріжжі дівчина вирішила вкоротити собі віку, стрибнувши з мосту. В результаті її виловили з води живою і доправили з травмами до медзакладу.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції області.

Надзвичайна пригода сталася сьогодні, 15 листопада, о 04:45. Швидка отримала повідомлення, що з Преображенського мосту в воду плигнула людина.

Як повідомляє пресслужба Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці події працювала 1 лікарська та 1 реанімаційна бригада.

"Постраждала отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму черевної порожнини, загальне переохолодження і була госпіталізована до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці опитали дівчину і з'ясували, що вона вже кілька років виношує думки вкоротити собі віку.

"Дівчина жива. Вона пояснила, що кілька років її переслідують суїцидальні думки", - пропоментувала речниця пресслужби Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що у Львові на вул. Івасюка з вікна квартири на п’ятому поверсі випала жінка та загинула.

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