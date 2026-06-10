Уряд готує посилення покарань за порушення ПДР

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Кабінет міністрів України спільно з Міністерством внутрішніх справ розробив проєкти змін до законодавства, які передбачають запровадження градації штрафів залежно від рівня перевищення швидкості. Нові правила будуть спрямовані винятково на злісних порушників, які регулярно створюють смертельну небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Про обговорення цих нововведень повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Telegram.

Градація штрафів та контроль на дорогах

За останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2 900 водіїв, які перевищували швидкість більше ніж 50 разів. Окрім цього, понад 35 тисяч громадян потрапляли в поле зору пристроїв більше 10 разів за рік, а майже 12,5 тисячі — більше 20 разів. Для більшості ж дисциплінованих кермувальників після ухвалення закону нічого не зміниться.

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Паралельно Кабмін активно працює над масштабним розвитком національної системи автоматичної фіксації порушень. На сьогодні на українських автошляхах працює близько 377 камер, проте найближчим часом їхню кількість планують збільшити до понад 410 комплексів. Практика показує, що на ділянках з контролем водії значно частіше дотримуються встановлених правил.

Окремим важливим напрямком реформи стане довгоочікуване законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту. Протягом 5 місяців 2026 року кількість аварій за їхньої участі стрімко зросла на 66,8%, внаслідок чого гинуть і травмуються дорослі та діти. Урядовці наголошують, що правила на дорогах мають стати чіткими та однаково зрозумілими для абсолютно всіх учасників руху.

Ініціативи МВС та жорсткіші санкції для порушників

Розробка цих рішень активізувалася після резонансної дорожньо-транспортної пригоди у Києві. Наразі Кабмін спільно з правоохоронцями готує жорсткіші покарання для водіїв задля зниження загальної аварійності на дорогах країни та суттєвого посилення дисципліни серед громадян.

З свого боку Міністерство внутрішніх справ розробляє драфт змін, які дозволять ефективно відсіювати серійних порушників швидкісного режиму. Зокрема, очільник відомства Ігор Клименко анонсував, що зафіксовані системою 10 порушень швидкості потягнуть за собою суворі обмеження. Порушникам може загрожувати тимчасове вилучення посвідчення водія або обов’язкове перездавання іспитів на знання правил.

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Водночас міністр зауважив, що впровадження бальної системи є перспективою наступних етапів через необхідність створення складної цифрової інфраструктури. Наразі ж відомство планує діяти оперативно через прямі та зрозумілі санкції за серійні ігнорування ПДР. Офіційні консультації з народними депутатами та профільними експертами щодо цього законопроєкту розпочнуться вже найближчими днями.

У МВС також наголошують на важливості врахування ступеня перевищення швидкості під час накладання стягнень. За словами міністра, якщо перевищення ліміту на 10 кілометрів є однією історією, то перевищення швидкості на 50–80 кілометрів — це вже прямий шлях до трагедії. Тому відомство готує нові покарання для водіїв, які з’являться в остаточному законопроєкті.

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