Кілька українських областей знову "почервоніли" через повітряну тривогу

Під ранок 26 січня в Україні знову була оголошена повітряна тривога.
Сирени лунають у Луганській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та автономній республіці Крим.
За попередньою інформацією, тривога лунає через загрозу застосування наземних пускових комплексів ОТРК на Сході. Також за непідтвердженою інформацією, зафіксований виліт російських Ту-95МС.
Будьте обережними! Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни.
Атака ворожих безпілотників на Україну вночі 26 січня 2023 року
Нагадаємо, що в ніч проти 26 січня частину України охопила повітряна тривога, яка через атаку російських безпілотників тривала кілька годин і закінчилася лише під ранок.
Зауважимо, що на Донбасі та в Черкасах прогриміли вибухи.
Нагадаємо, що у Дніпрі ворог потрапив у промислове підприємство. На щастя, обійшлося без жертв.
Пізніше стало відомо, що за ніч українські військові знищили 24 ворожі дрони-камікадзе.
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