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"Кілька важливих рішень уже погоджено": Кулеба про ймовірне запрошення України до НАТО

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Кілька важливих рішень уже погоджено": Кулеба про ймовірне запрошення України до НАТО

Дмитро Кулеба заявив, що шлях України до НАТО став коротшим. / Фото: Associated Press

Шлях України до НАТО став коротшим.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, кілька важливих рішень для України уже погоджено, зокрема, шлях до Альянсу "точно стане коротшим".

Про це Кулеба повідомив у Мережі.

За його словами, у результаті поїздок до Болгарії, Чехії та Словаччини та Туреччини українська сторона працювала над багатьма питаннями.

"Але паралельно з цією роботою подумки я був… у Вільнюсі. Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми разом з найближчими партнерами це зробили", — заявив глава МЗС.

Він наголосив, що наразі бракує ясності, чи запросять Україну доєднатися до НАТО, і саме зараз "найкращий період", щоб це виправити.

«Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах. Робота триває. І триватиме без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі», — додав Кулеба.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна стане членом НАТО. На його думку, Альянс сам зацікавлений, щоб Україна приєдналася до них, оскільки має бойовий досвід у протистоянні проти РФ. 

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Дата публікації
Перегляди
438
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