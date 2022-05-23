Кілька вулиць зруйновано вщент: у Харкові пів тисячі будинків не підлягають реконструкції (фото)

Кілька вулиць зруйновано вщент: у Харкові пів тисячі будинків не підлягають реконструкції (фото)

Внаслідок обстрілів армії країни-агресорки Росії в Харкові не підлягають реконструкції до 500 будинків.

Сильно постраждав район міста Північна Салтівка. До початаку війни там мешкало 300 тисяч харків’ян.

Про наслідки "руского міру" в місті розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Кілька великих вулиць просто зруйновані вщент. Будинки там не підлягають відновленню. Іншого виходу, як будувати нові, немає. Це буде житло для харків’ян, які втратили свої домівки через російську агресію", - розповів він.

Місцева влада вже визначила територію, де можна починати будівництво. Наразі фахівці розробляють усю відповідну документацію. Втім, для початку будівництва потрібний дозвіл військовослужбовців. Наразі ухвалюється рішення про тимчасове розміщення людей у гуртожитках вищих навчальних закладів та соціальних закладах.

За словами Тимошенка, у місті також необхідно зносити знищені будівлі, аби на їх місці будувати школи, дитячі садочки, лікарні.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються закріпитися на Харківському напрямку. Для цього вони посилюють фортифікаційні споруди та облаштовують блокпости.

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