Кількість дитячих самогубств зросла: хто у групі ризику

У світі 2025 року кількість самогубств і таких спроб серед неповнолітніх зросла на 17%. Найбільш уразлива вікова категорія — підлітки віком 14-16 років.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України із посиланням на дані ЮНІСЕФ.

За даними ЮНІСЕФ, щороку у світі через самогубства гине майже 46 тис. дітей віком від 10 до 19 років — це одна дитина що 11 хвилин. Цього року кількість випадків самогубств та спроб суїциду серед неповнолітніх зросла на 17%, причому найуразливішою віковою групою залишаються підлітки 14-16 років.

У відповідь на зростання тривожних тенденцій Департамент захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генпрокурора разом з ГО «Волонтер» і за підтримки ЮНІСЕФ підготував інтерактивні навчальні матеріали для профілактичної роботи з підлітками.

Крім того, протягом вересня українські ювенальні прокурори провели близько 3500 профілактичних занять у понад 2000 навчальних закладів. Загалом у них взяли участь понад 116 тис. учнів 6-11 класів.

«Ефективна профілактика можлива лише за умови спільної відповідальності — з боку батьків, педагогів, правоохоронних органів і суспільства. Лише об’єднавши зусилля, ми зможемо створити для дітей безпечне середовище, де кожна дитина почуватиметься почутою і захищеною», — наголосили в Офісі генпрокурора.

До слова, Київська обласна прокуратура розслідує справу про доведення до самогубства 13-річної дівчинки її вітчимом. За даними слідства, чоловік роками жорстоко знущався з падчерки, принижував її та виганяв на вулицю взимку, що й стало причиною суїциду. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть дитини настала від механічної асфіксії.