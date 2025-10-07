ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
2 хв

Кількість дитячих самогубств зросла: хто у групі ризику

Статистика від ЮНІСЕФ свідчить про різке зростання дитячих самогубств, особливо серед підлітків. У відповідь Офіс генпрокурора провів тисячі профілактичних занять у навчальних закладах.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Підліток біля залізничної колії

Підліток біля залізничної колії / © pixabay.com

У світі 2025 року кількість самогубств і таких спроб серед неповнолітніх зросла на 17%. Найбільш уразлива вікова категорія — підлітки віком 14-16 років.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України із посиланням на дані ЮНІСЕФ.

За даними ЮНІСЕФ, щороку у світі через самогубства гине майже 46 тис. дітей віком від 10 до 19 років — це одна дитина що 11 хвилин. Цього року кількість випадків самогубств та спроб суїциду серед неповнолітніх зросла на 17%, причому найуразливішою віковою групою залишаються підлітки 14-16 років.

У відповідь на зростання тривожних тенденцій Департамент захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу генпрокурора разом з ГО «Волонтер» і за підтримки ЮНІСЕФ підготував інтерактивні навчальні матеріали для профілактичної роботи з підлітками.

Крім того, протягом вересня українські ювенальні прокурори провели близько 3500 профілактичних занять у понад 2000 навчальних закладів. Загалом у них взяли участь понад 116 тис. учнів 6-11 класів.

«Ефективна профілактика можлива лише за умови спільної відповідальності — з боку батьків, педагогів, правоохоронних органів і суспільства. Лише об’єднавши зусилля, ми зможемо створити для дітей безпечне середовище, де кожна дитина почуватиметься почутою і захищеною», — наголосили в Офісі генпрокурора.

До слова, Київська обласна прокуратура розслідує справу про доведення до самогубства 13-річної дівчинки її вітчимом. За даними слідства, чоловік роками жорстоко знущався з падчерки, принижував її та виганяв на вулицю взимку, що й стало причиною суїциду. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть дитини настала від механічної асфіксії.

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie