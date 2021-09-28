Кількість хворих на коронавірус дітей стрімко зростає: як вберегти учнів від зараження в школі

Кількість хворих на коронавірус дітей стрімко зростає: як вберегти учнів від зараження в школі

НСЗУ дала поради.

В Україні стрімко збільшується кількість інфікувань коронавірусом серед дітей. Щоб відвідування школи було безпечнішим, Національна служба здоров'я України надала декілька рекомендацій, пише "Коронавірус_інфо".

НЗСУ радить школярам заходити у школу лише у масках. Учням 1-4 класів за межами класу перебувати без масок, а ось школярам від 12 років навпаки носити маски поза приміщенням класу. Також дітям важливо дотримуватися гігієни рук, етикету чхання та кашляння.

Якщо в учня виникло погане самопочуття, в НЗСУ радять, не відвідувати школу.

інфографіка/ Коронавірус_інфо, Telegram

Нагадаємо, раніше лікарка назвала симптоми COVID-19 у дітей.

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