Кількість хворих на коронавірус українців невпинно зростає: у яких регіонах найбільше інфікованих

Від початку пандемії в Україні інфікувалося понад 3 млн людей, майже 75 тисяч стали жертвами недуги.
В Україні щодоби продовжує невпинно зростати кількість хворих на коронавірус людей. Так, за останні 24 години було зафіксовано 24 747 нових випадків COVID-19, що майже на 1,5 тисячі більше ніж попередньої доби.
Як повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550), Одеській (1 469) і Івано-Франківській (1 454) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2002 випадки;
- Вінницька область – 712 випадків;
- Волинська область – 694 випадки;
- Дніпропетровська область – 1999 випадків;
- Донецька область – 1179 випадків;
- Житомирська область – 956 випадків;
- Закарпатська область – 466 випадків;
- Запорізька область – 1146 випадків;
- Івано-Франківська область – 1454 випадки;
- Київська область – 945 випадків;
- Кіровоградська область – 192 випадки;
- Луганська область – 394 випадки;
- Львівська область – 1253 випадки;
- Миколаївська область – 903 випадки;
- Одеська область – 1469 випадків;
- Полтавська область – 1327 випадків;
- Рівненська область – 985 випадків;
- Сумська область – 1174 випадки;
- Тернопільська область – 603 випадки;
- Харківська область – 1550 випадків;
- Херсонська область – 548 випадків;
- Хмельницька область – 1089 випадків;
- Черкаська область – 597 випадків;
- Чернівецька область – 430 випадків;
- Чернігівська область – 680 випадків.
Нагадаємо, що 9 листопада 2021 року в Україні був зафіксований рекорд смертей - 833 летальні випадки, перед цим найбільшу кількість померлих фіксували 26 жовтня - 734 летальні випадки за добу. Під час попереднього спалаху коронавірусу найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб. Рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - 27 377.
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