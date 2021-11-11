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Кількість хворих на коронавірус українців невпинно зростає: у яких регіонах найбільше інфікованих

Кількість хворих на коронавірус українців невпинно зростає: у яких регіонах найбільше інфікованих

УНІАН

Від початку пандемії в Україні інфікувалося понад 3 млн людей, майже 75 тисяч стали жертвами недуги.

В Україні щодоби продовжує невпинно зростати кількість хворих на коронавірус людей. Так, за останні 24 години було зафіксовано 24 747 нових випадків COVID-19, що майже на 1,5 тисячі більше ніж попередньої доби.

Як повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550), Одеській (1 469) і Івано-Франківській (1 454) областях.  

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2002 випадки;
  • Вінницька область – 712 випадків;
  • Волинська область – 694 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1999 випадків;
  • Донецька область – 1179 випадків; 
  • Житомирська область – 956 випадків;
  • Закарпатська область – 466 випадків;
  • Запорізька область – 1146 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1454 випадки;
  • Київська область – 945 випадків;
  • Кіровоградська область – 192 випадки;
  • Луганська область – 394 випадки;
  • Львівська область – 1253 випадки;
  • Миколаївська область – 903 випадки;
  • Одеська область – 1469 випадків;
  • Полтавська область – 1327 випадків;
  • Рівненська область – 985 випадків;
  • Сумська область – 1174 випадки;
  • Тернопільська область – 603 випадки;
  • Харківська область – 1550 випадків;
  • Херсонська область – 548 випадків;
  • Хмельницька область – 1089 випадків;
  • Черкаська область – 597 випадків;
  • Чернівецька область – 430 випадків;
  • Чернігівська область – 680 випадків.

Нагадаємо, що 9 листопада 2021 року в Україні був зафіксований рекорд смертей - 833 летальні випадки, перед цим найбільшу кількість померлих фіксували 26 жовтня - 734 летальні випадки за добу. Під час попереднього спалаху коронавірусу найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб. Рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - 27 377.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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