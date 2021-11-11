Кількість хворих на коронавірус українців невпинно зростає: у яких регіонах найбільше інфікованих

Кількість хворих на коронавірус українців невпинно зростає: у яких регіонах найбільше інфікованих

Від початку пандемії в Україні інфікувалося понад 3 млн людей, майже 75 тисяч стали жертвами недуги.

В Україні щодоби продовжує невпинно зростати кількість хворих на коронавірус людей. Так, за останні 24 години було зафіксовано 24 747 нових випадків COVID-19, що майже на 1,5 тисячі більше ніж попередньої доби.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 листопада

Як повідомляє система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550), Одеській (1 469) і Івано-Франківській (1 454) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2002 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 694 випадки;

Дніпропетровська область – 1999 випадків;

Донецька область – 1179 випадків;

Житомирська область – 956 випадків;

Закарпатська область – 466 випадків;

Запорізька область – 1146 випадків;

Івано-Франківська область – 1454 випадки;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 192 випадки;

Луганська область – 394 випадки;

Львівська область – 1253 випадки;

Миколаївська область – 903 випадки;

Одеська область – 1469 випадків;

Полтавська область – 1327 випадків;

Рівненська область – 985 випадків;

Сумська область – 1174 випадки;

Тернопільська область – 603 випадки;

Харківська область – 1550 випадків;

Херсонська область – 548 випадків;

Хмельницька область – 1089 випадків;

Черкаська область – 597 випадків;

Чернівецька область – 430 випадків;

Чернігівська область – 680 випадків.

Нагадаємо, що 9 листопада 2021 року в Україні був зафіксований рекорд смертей - 833 летальні випадки, перед цим найбільшу кількість померлих фіксували 26 жовтня - 734 летальні випадки за добу. Під час попереднього спалаху коронавірусу найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб. Рекорд інфікованих українців зафіксували 4 листопада 2021 року - 27 377.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

Медична експертка Юнісеф Катерина Булавінова: чи ефективні антибіотики в лікуванні COVID-19

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання