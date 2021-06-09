Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжить знижуватися - прогноз НАН

Водночас, частка хворих дітей серед усіх виявлених хворих продовжила зростання.

В усіх регіонах України спостерігається позитивна динаміка захворюваності на коронавірус і за прогнозами вчених кількість інфікованих буде знижуватися.

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Такий прогноз на 9-22 червня дали спеціалісти Національної академії наук України.

"Продовжується позитивна динаміка в усіх регіонах України. 7 червня 2021 року було зафіксовано найменше число нових виявлень (535) від торішнього червня, тоді як середні показники нових виявлень відповідають середині торішнього серпня", - йдеться у прогнозі.

Зазначається, що за два тижні смертність від COVID-19 зменшилася майже вдвічі. У НАН зауважують, що середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 1718 осіб на день (зменшення вдвічі за два тижні), середня кількість летальних випадків дорівнює 91 смерті на день у середньому за останній тиждень. Середня кількість нових випадків, за прогнозом українських вчених, дорівнюватиме 1 465 протягом тижня 9-15 червня та 1 013 – протягом тижня 16-22 червня 2021 року.

Нагадаємо, минулої доби в Україні було виявлено 1 тис. 385 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 218 тис. 039 осіб, 2 млн 108 тис. 684 одужали, 51 тис. 410 померли. Проведено ПЛР-тестувань – 10 млн 405 тис. 577.

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