Кількість інфікованих коронавірусом досягла нового максимуму: у яких регіонах хворіє найбільше українців

Від початку пандемії інфікувалося вже понад 3 млн українців, понад 70 тисяч стали жертвами COVID-19.

В Україні станом на 4 листопада знову зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Так, за останню добу інфікувалося 27 377 українців - це максимальний показник за увесь час пандемії. Найбільше хворих виявили у Дніпропетровській області - понад 2 тисячі.

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Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Так, згідно з цими даними, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 836), Дніпропетровській (2 254), Одеській (1 899), Харківській (1 656) і Житомирській (1 559) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1836 випадків;

Вінницька область – 672 випадки;

Волинська область – 674 випадки;

Дніпропетровська область – 2254 випадки;

Донецька область – 1390 випадків;

Житомирська область – 1559 випадків;

Закарпатська область – 421 випадок;

Запорізька область – 1350 випадків;

Івано-Франківська область – 1214 випадків;

Київська область – 967 випадків;

Кіровоградська область – 212 випадків;

Луганська область – 759 випадків;

Львівська область – 1400 випадків;

Миколаївська область – 733 випадки;

Одеська область – 1899 випадків;

Полтавська область – 1197 випадків;

Рівненська область – 1041 випадок;

Сумська область – 1543 випадки;

Тернопільська область – 523 випадки;

Харківська область – 1656 випадків;

Херсонська область – 613 випадків;

Хмельницька область – 1113 випадків;

Черкаська область – 775 випадків;

Чернівецька область – 694 випадки;

Чернігівська область – 882 випадки.

Також за минулу добу 699 українців померло, було госпіталізовано 5 472 особи, а 299 272 людини вакциновано проти COVID-19. 93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Нагадаємо, що попередній рекорд - 26 870 інфікованих - був зафіксований в Україні 29 жовтня, рекорд смертей (734 летальні випадки за добу) - 26 жовтня. Під час попереднього спалаху коронавірусу найбільше летальних випадків фіксували у квітні 2021 року - 481. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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