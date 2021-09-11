Кількість отруєних школярів у Хмельницькому зросла, експерти взяли проби їжі і продуктів

Навчальний заклад поки перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку припинена.

Кількість дітей, які отруїлися в харчоблоці навчального закладу в Хмельницькому, зросла до 92.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Згідно з інформацією Хмельницького обласного центру контролю і профілактики хвороб, станом на 18:00 10 вересня в різні медичні установи, в тому числі до сімейних лікарів, звернулося 92 дітей з навчального закладу з діагнозом "гостре отруєння невстановленої етіології".

У підрозділи поліції звернулися 39 батьків. Наразі слідчі встановлюють стан здоров'я інших дітей. За фактом масового отруєння розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) КК України. В рамках розслідування призначено низку експертиз.

Навчальний заклад поки перейшов на дистанційну форму навчання. Робота харчоблоку припинена.

У працівників закладу, робота яких пов'язана з приготуванням і роздачею їжі, взяли необхідні аналізи. Також експерти взяли проби їжі і продуктів. Перші висновки експертів будуть через кілька днів.

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