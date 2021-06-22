Кількість отруєних у Харкові зросла, джерело інфекції ще не встановлено

Люди отруїлися під час візиту в ресторани.

У Харкові на сьогодні в лікарнях з харчовим отруєнням перебувають 87 осіб, включаючи 19 дітей.

Про це у вівторок, 22 червня, пише Укрінформ з посиланням на керівницю Харківського облцентру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Любов Махоту.

"Всього на сьогодні зареєстровано 87 випадків захворювання внаслідок отруєння в ресторані, в тому числі 19 постраждалих - діти. З них 83 людини госпіталізовані, четверо - на амбулаторному лікуванні. Всі отримують відповідне лікування, стан всіх задовільний", - розповіла Махота.

У 42 пацієнтів, згідно з результатами бактеріологічного дослідження, була виділена культура роду сальмонела.

Цю ж культуру виявили в одному змиві з розділової дошки, в п'яти пробах залишків їжі, у трьох пробах продуктів.

"Крім того, у шістьох працівників установи виділено золотистий стафілокок, а в п'яти змивах з об'єктів зовнішнього середовища - умовно патогенну флору", - додала Махота.

Вона додала, що джерело інфекції ще не встановлено.

Поліція почала розслідування за фактом масового отруєння громадян за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) КК України.

Раніше повідомлялося, що у лікарнях Харкова перебувають 78 пацієнтів, які потрапили до медзакладу після вживання страв у ресторанах японської кухні.

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