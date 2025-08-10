Кількість перетинів кордону зросла до рекордних показників

Виїзд за кордон

Пасажиропотік через кордон України за перший тиждень серпня піднявся на 1,6% — до 778 тисяч, встановивши новий рекорд із початку війни з Росією. Попередній рекорд у 737 тисяч було зафіксовано у серпні минулого року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У десятий тиждень літа спостерігалося збільшення кількості людей, які виїжджають за кордон: цей показник зріс із 367 тисяч до 376 тисяч. Водночас кількість тих, хто в’їжджає, також трохи зросла — з 399 тисяч до 401 тисячі.

Минулі вихідні характеризувалися інтенсивним рухом через кордон: щоденно фіксували від 123 до 129 тисяч перетинів, тоді як у суботу цей показник склав близько 120 тисяч.

Також збільшилася кількість транспортних засобів, що проїхали через пункти пропуску — з 141 тисячі до 142 тисяч. Проте потік автомобілів із гуманітарними вантажами злегка зменшився — зі 570 до 538.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили, що з початком літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску у Львівській області зріс на 40%. Крім того, у вихідні дні навантаження на пункти пропуску збільшується у середньому ще на 16% у порівнянні з буднями.

Найбільше навантаження спостерігається у пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Устилуг». Помірне завантаження — у «Грушеві», «Угриневі» та «Раві-Руській». Найменше — у пунктах «Смільниця» та «Нижанковичі».

Станом на неділю опівдні на польському кордоні найбільші черги автомобілів були зафіксовані у пункті «Устилуг» — 60 легкових авто, 35 авто очікували у «Грушеві», 30 — у «Угриневі», 25 — у «Краківці», та 10 — у «Шегинях».

На кордоні з Угорщиною найбільше затримок спостерігалося на переході «Лужанка» — 30 автомобілів у черзі. По 20 машин чекали у пунктах «Вилок» і «Дзвінкове», 15 — у «Косино» та 5 — у «Тисі».

На кордоні зі Словаччиною найбільше автомобілів чекало у пунктах «Ужгород» (35) і «Малий Березний» (25). На кордоні з Румунією черги були у пунктах «Порубне» (60 авто) і «Дякове» (15).

Загалом у 2025 році показники перетину кордону людьми є вищими на 5,7% у порівнянні з минулим роком. Тоді, за аналогічний період, з України виїхало 356 тисяч і в’їхало 380 тисяч осіб. Кількість транспортних засобів також була меншою — 137 тисяч.

Нагадаємо, що з 10 травня 2022 року відтік біженців, що розпочався з початком війни, змінився на приплив, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тисяч осіб. Проте з кінця вересня, ймовірно через мобілізацію в Росії, псевдореферендуми на окупованих територіях та масштабні удари по енергетичній інфраструктурі, кількість тих, хто виїжджає, почала перевищувати кількість тих, хто в’їжджає. Загалом із кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни цей перевищення становило 223 тисячі осіб.

За другий рік війни кількість перетинів кордону на виїзд перевищила кількість на в’їзд на 25 тисяч, за третій — на 187 тисяч, а з початку четвертого року — на 128 тисяч, з яких 108 тисяч припадають на сезонне збільшення з початку літа.

Заступник міністра економіки Сергій Соболєв у березні 2023 року заявив, що повернення кожних 100 тисяч українців збільшує ВВП країни на 0,5%.

У липневому звіті Національного банку України щодо інфляції погіршено прогноз міграції: якщо у квітні очікувався чистий приплив населення у 2026 році на рівні 200 тисяч осіб, то зараз прогноз передбачає чистий відтік у 200 тисяч. Чисте повернення населення, за оцінками НБУ, розпочнеться лише у 2027 році і становитиме близько 100 тисяч осіб, тоді як раніше прогнозувався приплив у 500 тисяч.

За даними Нацбанку, наразі за кордоном залишається близько 5,8 мільйона українських мігрантів.

Оновлені дані Управління Верховного комісара ООН з питань біженців на 31 липня 2025 року свідчать, що кількість українських біженців у Європі становить 5,115 мільйона, тоді як у світі — 5,676 мільйона осіб.

