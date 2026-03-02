Кількість поранених через атаку РФ по потягу на Дніпропетровщині зросла: що відомо

Атака на цивільний поїзд на Дніпропетровщині 2 лютого / © Дніпропетровська ОДА

Внаслідок російської атаки на цивільний пасажирський поїзд у Криворізькому районі поранення дістали вже 10 людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, по медичну допомогу додатково звернувся 58-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували для надання необхідної допомоги.

«На зараз у лікарнях шестеро поранених через цю атаку росіян на цивільний поїзд», — повідомив Олександр Ганжа.

Атака РФ по цивільному потягу — що відомо

У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон ударив по одному з вагонів приміського поїзда під час руху.

Росія атакувала 2 лютого. Одна людина через атаку загинула. Всіх постраждалих госпіталізували та надали їм необхідну медичну допомогу.