Кількість поранених через атаку РФ по потягу на Дніпропетровщині зросла: що відомо
У лікарнях Криворіжжя залишаються шестеро поранених після атаки на залізницю.
Внаслідок російської атаки на цивільний пасажирський поїзд у Криворізькому районі поранення дістали вже 10 людей.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За його словами, по медичну допомогу додатково звернувся 58-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували для надання необхідної допомоги.
«На зараз у лікарнях шестеро поранених через цю атаку росіян на цивільний поїзд», — повідомив Олександр Ганжа.
Атака РФ по цивільному потягу — що відомо
У Криворізькому районі Дніпропетровської області ворожий дрон ударив по одному з вагонів приміського поїзда під час руху.
Росія атакувала 2 лютого. Одна людина через атаку загинула. Всіх постраждалих госпіталізували та надали їм необхідну медичну допомогу.