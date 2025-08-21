Кількість постраждалих через атаку РФ на Мукачево зросла: що відомо про їхній стан

Кількість потерпілих через атаку РФ на Мукачево зросла

Кількість потерпілих через атаку РФ на Мукачево зросла. Вже відомо про 19 постраждалих.

Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Деталі про потерпілих

За даними ОВА, до КНП «Лікарня Святого Мартина» у Мукачеві бригадами екстреної медичної допомоги доправлено 10 осіб. У наданні допомоги були задіяні 16 бригад — 15 основних та одна додаткова для психологічної підтримки. Ще 9 людей звернулися самостійно.

Наразі у стаціонарі перебувають 6 пацієнтів:

п’ятеро — з травмами нижніх кінцівок і таза, один — з тупою травмою черева, один — з травмою та забоєм головного мозку;

один — з осколковими пораненнями голови, пошкодженнями ока та вуха.

"Один із постраждалих перебуває у тяжкому стані. Наймолодшій із травмованих — 22 роки, найстаршому — 63", — зазначив Білецький.

Амбулаторну допомогу на місці отримали ще четверо людей, які мали гостру реакцію на стрес. З ними працював психолог.

Нагадаємо, вночі 21 серпня на Закарпатті пролунали вибухи. Під атакою опинилося Мукачево.

Згодом стало відомо, що російські війська вдарили ракетами по підприємству.

Також повідомлялося про потерпілих. Спершу йшлося про 12 людей, які потребували допомоги. Пізніше цифра зросла до 15.