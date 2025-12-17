Кількість постраждалих через удар РФ по Запоріжжю зросла

Запоріжжя 17 грудня

Реклама

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару. Цифра становить 30 людей, з них 5 — діти.

Про це повідомляє ДСНС.

Психологи ДСНС надали допомогу 27 громадянам, з них 2 дитини та 2 маломобільні особи.

Реклама

«Аварійно-рятувальні роботи завершені», — зазначили у ДСНС.

Раніше ми писали, що вдень 17 грудня у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Стало відомо, що російські війська вдарили по двох житлових будинках. Під завалами можуть бути люди.

Стало відомо, що поранень зазнали щонайменше 26 людей, з них — одна дитина.

Також ціллю ворога став об’єкт інфраструктури. Наслідки уточнюються.