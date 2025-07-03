- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5738
- Час на прочитання
- 2 хв
Кількість постраждалих від вибухів під Житомиром різко зросла: причини трагедії не розголошують
Внаслідок вибухів на Житомирщині понад 100 будинків пошкоджено. У лікарні — 38 осіб, з них четверо дітей.
У селі Березина поблизу Житомира 2 липня пролунали два вибухи, внаслідок яких постраждали щонайменше 82 особи. Підтверджено загибель двох людей
Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в ефірі національного телемарафону.
«Насправді, від тієї світлини, тієї картинки, яку тільки що побачила вся країна, ми маємо не такі жахливі наслідки, які могли бути. Я хочу сказати, що в дійсності на сьогодні ми маємо двох загиблих підтверджених, другу людину деблокували вночі наші рятувальники і саме головне, що більше загиблих немає», — заявив Бунечко.
На цей момент у лікарнях перебувають 38 постраждалих, зокрема четверо дітей. Усі — з травмами середньої важкості, їхній стан стабільний. Також медичну допомогу надають громадянину Японії, який отримав ушкодження та звернувся по прихисток до місцевого комунального закладу. Усі інші люди тимчасово розмістилися у родичів або повернулися до вцілілих помешкань.
«Зараз йде обхід домоволодінь. Ми маємо близько 100 домоволодінь, які постраждали. На жаль, десь четверта частина з них зруйнована вщент», — зазначив голова ОВА.
Він додав, що в області вже працюють комісії з оцінки збитків. Держава спільно з обласною і місцевою владою гарантує повну компенсацію втрат житла.
Також Бунечко заявив, що 2 липня постраждалим надавалася психологічна допомога.
«Я хочу також відмітити дуже професійну роботу наших працівників ДСНС. Працювали психологи, відразу виїхали працівники Червоного Христа, працювали волонтери. Взагалі, вчора була дуже злагоджена робота в різних напрямках», — заявив він.
Голова ОВА зазначив, що наразі рух трасою Київ — Чоп відновлено. Водночас щодо причин вибуху, попередніх офіційних висновків поки не озвучують.
«Правоохоронці, закрили будь-яку інформацію і поки що, я не маю права коментувати, але ми обов’язково повернемося до цього, коли будуть зроблені всі експертні висновки. І найближчим часом ми все-таки дамо кваліфікацію, хоча вже кваліфіковано. І кримінальна справа була внесена в ЄРДР вночі», — йдеться в повідомленні.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
ВИБУХОВА ХВИЛЯ ЗНОСИЛА ВСЕ! ДЕТОНАЦІЯ ПІД ЖИТОМИРОМ! ЩО ВІДОМО НА РАНОК
Нагадаємо, ввечері 2 липня 2025 року поблизу села Березина під Житомиром пролунали два потужні вибухи. Вони сталися на території двох виробничих підприємств, які повністю знищені. Через пожежу та наслідки вибухів трасу Київ — Чоп поблизу Житомира тимчасово перекривали. Момент вибуху зафіксували очевидці.