Кількість постраждалих від падіння уламків ракети на Львівщині зросла до шести

Кількість постраждалих від падіння уламків ракети на Львівщині зросла до шести

У Львівській області зросла кількість осіб, які постраждали внаслідок падіння уламків російської ракети.

Так, кількість постраждалих у Золочеві на Львівщині зросла з 4 до 6 осіб.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Кількість постраждалих від падіння уламків ракети у Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, під час повітряної тривоги сили ППО збили російську ракету, яку окупанти запустили з південно-східного напрямку. Уламки ліквідованої ракети впали на цегельню у Золочеві. Раніше повідомлялось, що поранення отримали 4 осіб, серед яких - дитина. На жаль, кількість постраждалих вже зросла до 6.

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