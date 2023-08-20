Кількість постраждалих від ракетного обстрілу Чернігова зросла – Олексій Кулеба

Заступник керівника Офісу президента також повідомив подробиці про рівень руйнування міста.

Кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару по Чернігову зросла до 156.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба у Telegram.

"Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих", – повідомив Кулеба.

Він додав, що внаслідок атаки по Чернігову пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.

"Працюють комісії, якнайшвидше будуть надані компенсації", – додав Кулеба.

Нагадаємо, під час терористичного ракетного удару по Чернігову 19 серпня ворожа ракета “Іскандер-М” вибухнула в повітрі, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Про це повідомили в Офісу Генпрокурора України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Сила вибуха була спрямована на оточуючих! РФ не цілили у драмтеатр Чернігова| ГПУ"

Також у Чернігівській ОВА заявили, що у драмтеатрі, куди вдарила російська ракета, проходила не виставка дронів, а закрита зустріч представників бізнесу і волонтерів.

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