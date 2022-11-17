Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 23, є тяжкі (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1110
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 23, є тяжкі (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Серед постраждалих є одна дитина.

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Дніпру зранку 17 листопада збільшилась до 23. Одна постраждала у тяжкому стані.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він зазначив, що 15 поранених перебувають у лікарні.

Окупанти понівечили промислове підприємство, житлові будинки та транспорт на жвавій вулиці.

"Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, у результаті російського ракетного удару по Дніпру постраждала співробітниця міської ради. Уламок ракети розрізав жінці пальто та встряг у тіло. Поранену прооперували.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Ущент згоріла квартира! Яку небезпеку може спричинити павербанк і як їй запобігти

Ущент згоріла квартира! Яку небезпеку може спричинити павербанк і як їй запобігти

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1110
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація