Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 23, є тяжкі (фото)

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Дніпру зранку 17 листопада збільшилась до 23. Одна постраждала у тяжкому стані.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він зазначив, що 15 поранених перебувають у лікарні.

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Окупанти понівечили промислове підприємство, житлові будинки та транспорт на жвавій вулиці.

"Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя", - написав голова ОВА.

Нагадаємо, у результаті російського ракетного удару по Дніпру постраждала співробітниця міської ради. Уламок ракети розрізав жінці пальто та встряг у тіло. Поранену прооперували.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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