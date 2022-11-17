Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 23, є тяжкі (фото)

Серед постраждалих є одна дитина.
Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Дніпру зранку 17 листопада збільшилась до 23. Одна постраждала у тяжкому стані.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він зазначив, що 15 поранених перебувають у лікарні.
Окупанти понівечили промислове підприємство, житлові будинки та транспорт на жвавій вулиці.
"Росіяни ударили по міських кварталах на початку дня. Коли люди вже були на вулицях. Їхали на роботу, йшли у справах. Просто жили своє звичне життя", - написав голова ОВА.
Нагадаємо, у результаті російського ракетного удару по Дніпру постраждала співробітниця міської ради. Уламок ракети розрізав жінці пальто та встряг у тіло. Поранену прооперували.
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