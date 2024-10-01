Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла: серед них - дитина

Україна знову потрапила під обстріл окупантів.

У результаті атаки на Запоріжжя, 1 жовтня, загинув чоловік. Крім того, постраждала дванадцятирічна дитина.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

Ще 21 людина звернулася за допомогою медиків.

Наслідки ракетної атаки по Запоріжжю

"Триває розбір завалів та ліквідація наслідків ударів. На місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники", - йдеться в повідомленні.

Наслідки ракетної атаки по Запоріжжю

Нагадаємо, зранку вівторка, 1 жовтня, російські окупанти вдарили по ринку в Херсоні. Щонайменше п'ять людей загинули.

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