Кількість "Шахедів" зменшується, але вони стають небезпечнішими: експерт про нову загрозу

Дрони-камікадзе «Шахед», які Росія використовує для ударів по Україні, за останні місяці стали менш масовими, проте значно якіснішими. Такий підхід створює нові виклики для української системи ППО.

Про це в інтерв’ю «УНІАН» заявив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

У чому небезпека

За його словами, протягом останніх трьох місяців кількість «Шахедів», які летять по Україні, поступово зменшується, однак паралельно зростає їхня технологічна складність та ефективність.

«Цей процес буде продовжуватися. Війна — це боротьба систем шляхом швидшого впровадження нових технологій. І це повною мірою стосується російських БпЛА», — зазначив експерт.

Аналізуючи використання Росією «Шахедів», оснащених Starlink, Романенко наголосив, що точність ударів таких дронів зростатиме:

«Ті, що зі Starlink, моментально через супутники передають інформацію операторам. Точність їхнього застосування зросте абсолютно».

За його словами, бойова частина такого дрона навряд чи перевищуватиме 50 кг, однак навіть цього достатньо для завдання серйозної шкоди. У зв’язку з цим експерт наголосив на необхідності посилення прикриття важливих об’єктів і великих переміщень техніки.

«Усі важливі об’єкти, великі пересування техніки мають супроводжуватися засобами ППО, наприклад, „Гепардами“», — підкреслив Романенко.

Він також пояснив, що з літа минулого року кількість «Шахедів» зростала повільно — на кілька десятків щомісяця. Проте останні три місяці фіксується щомісячне зменшення приблизно на сотню дронів.

«Але це зменшення відбувається за рахунок поліпшення якості цих „Шахедів“», — наголосив експерт, додавши, що Росія потенційно зможе виготовляти до 100 таких дронів на місяць.

Окремо Романенко звернув увагу на те, що «Шахеди» зі Starlink становлять додаткову загрозу, оскільки можуть використовуватися не лише для ударів по об’єктах, а й проти систем ППО.

«Небезпека зростає, тактичні прийоми треба вдосконалювати постійно. Не можна залишати без нагляду гелікоптери на прифронтових аеродромах, високовартісну бойову техніку, складні зенітні комплекси. Усе це має бути додатково прикрите маловисотними засобами — „Гепардами“ або артилерійськими системами», — підсумував експерт.

Раніше експерт прокоментував інцидент із пролітом «Шахеда» над Києвом без оголошення повітряної тривоги.

Як розповів Микола Мельник, екскомандир механізованої роти M2 Bradley, інцидент не обов’язково сигналізує про те, що у нас є проблема з ППО. За його словами, дрон зміг дістатися Києва без раннього виявлення, ймовірно, через те, що летів на низькій висоті.

Утім військовий акцентував: той факт, що безпілотник зміг пройти маршрут до столиці і не був виявлений, є дуже тривожним. Це свідчить про те, що росіяни володіють інформацією про розташування наших постів ППО та МВГ.