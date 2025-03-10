Кількість штрафів через порушення правил військового обліку від ТЦК в Україні стрімко зростає: цифра вражає

Втім українці не поспішають сплачувати штрафи: серед відкритих торік проваджень закрили лише кожне друге.

Кількість протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку від ТЦК в Україні стрімко зростає.

Від початку року вже відкрито близько 10 тисяч проваджень за несплачені штрафи — майже стільки ж, як за весь 2023 рік. Про це ТСН.ua повідомляє Опендатабот.

Втім українці не поспішають сплачувати штрафи: серед відкритих торік проваджень закрили лише кожне друге. Найбільш активно цьогоріч штрафують на Дніпропетровщині. Кожен другий штраф виписано на людей віком 25-35 років.

9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК — було відкрито від початку року. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік — 10 541 провадження.

Борги за штрафами ТЦК

Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати. Так, 23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

Найбільш активно цьогоріч штрафують українців на Дніпропетровщині (1,053 проваджень), у Києві (1 003) та на Полтавщині (916).

Борги за штрафами ТЦК

Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36-45 років.

Нагадаємо, в Опендатаботі можна перевірити наявність штрафу ТЦК. Для цього необхідно ввести ПІБ та дату народження людини. За результатом перевірки можна отримати довідку про відсутність або наявність відкритих щодо людини виконавчих проваджень по штрафах.

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення — таку норму було введено торік. До того сума штрафу складала 1700 грн. Штраф для громадян становить від 17 000 до 25 500 грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

Борги за штрафами ТЦК

Якщо штраф не сплатити вчасно, сума подвоюється після передання справи до виконавчої служби. Водночас сплата штрафу не звільняє від виконання зобов’язання, яке було порушено — тобто від необхідності дотримуватись правил військового обліку. Нагадаємо, що на початку січня 2025 року Верховна Рада в першому читанні додала законопроект №12093, який пропонує надавати громадянам 50% знижки при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.

Раніше ТСН.ua розповідав про пошук ухилянтів у Києві: скількох чоловіків поліція доправила до ТЦК і як це відбувається.

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