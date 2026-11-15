ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв

Кількість смертельних ДТП зростає: експерт нагадав головне правило, яке рятує життя пішоходам і водіям

У темну пору доби зростає кількість ДТП. Експерт назвав головне правило безпеки для пішоходів.

Автор публікації
Фото автора: Олександра Садова Олександра Садова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кількість ДТП у темряві зростає

Кількість ДТП у темряві зростає

Через погану видимість та перевищення швидкості в темну пору доби зростає кількість ДТП із постраждалими або загиблими пішоходами. На швидкості 50 км/год автомобіль лише за час реакції водія в темряві може проїхати близько 30 метрів — ще до початку гальмування. Тому водіям важливо обирати безпечну швидкість, а пішоходам — використовувати світловідбивні елементи.

Про це розповів автомобільний блогер Євген Муджирі в ефірі Київ 24.

«Водії дорікають пішоходам, що вони ніяк не позначають себе на дорозі. Це вимога правил дорожнього руху, щоб в темну пору доби пішохід виокремив себе від загальної темряви якимись світловідбиваючими елементами. Водіям ПДР прописують дотримання безпечної швидкості, щоб уникнути ДТП або наїзд на перешкоду або пішохода», – зазначив він.

Варто зазначити, що окрім гальмівного шляху, в авто є шлях повної зупинки. Він також залежить від реакції водія.

«На це в гарних умовах дається секунда, за яку на швидкості 50 км/год автомобіль проїжджає десь 15 метрів. У темну пору ця реакція збільшується до півтори-дві секунди. За цей час водій проїжджає 30 метрів. А це саме той шлях, за який він має побачити і пішохода на дорозі. Якщо він реагує невчасно, то зіткнення не уникнути», – пояснив експерт.

Останні новини про ДТП

У Черкаській області сталася смертельна ДТП. Попередньо поліцейські встановили, що 16-річний водій мотоцикла «Текен 300», не обрав безпечної швидкості руху та дистанції, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Renault», який рухався попереду в попутному напрямку. Унаслідок зіткнення на місці аварії загинув 18-річний пасажир мотоцикла, а водій від отриманих травм помер у лікарні.

На Львівщині внаслідок ДТП загинула чотирирічна дівчинка. 43-річний мешканець Шептицького перебував за кермом Mercedes-Benz ML 350, він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Audi Q5. За кермом іншого авто перебував 29-річний житель Радехова, його чотирирічна пасажирка дістала тяжкі тілесні ушкодження. Медикам не вдалося врятувати життя дитини.

На трасі М-03 Київ — Харків у Київській області сталася масштабна ДТП за участі вантажівки, яка перевозила небезпечний вантаж. Цистерна з газовим конденсатом перекинулася та загорілася.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie