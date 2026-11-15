Кількість смертельних ДТП зростає: експерт нагадав головне правило, яке рятує життя пішоходам і водіям

Кількість ДТП у темряві зростає

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Через погану видимість та перевищення швидкості в темну пору доби зростає кількість ДТП із постраждалими або загиблими пішоходами. На швидкості 50 км/год автомобіль лише за час реакції водія в темряві може проїхати близько 30 метрів — ще до початку гальмування. Тому водіям важливо обирати безпечну швидкість, а пішоходам — використовувати світловідбивні елементи.

Про це розповів автомобільний блогер Євген Муджирі в ефірі Київ 24.

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«Водії дорікають пішоходам, що вони ніяк не позначають себе на дорозі. Це вимога правил дорожнього руху, щоб в темну пору доби пішохід виокремив себе від загальної темряви якимись світловідбиваючими елементами. Водіям ПДР прописують дотримання безпечної швидкості, щоб уникнути ДТП або наїзд на перешкоду або пішохода», – зазначив він.

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Варто зазначити, що окрім гальмівного шляху, в авто є шлях повної зупинки. Він також залежить від реакції водія.

«На це в гарних умовах дається секунда, за яку на швидкості 50 км/год автомобіль проїжджає десь 15 метрів. У темну пору ця реакція збільшується до півтори-дві секунди. За цей час водій проїжджає 30 метрів. А це саме той шлях, за який він має побачити і пішохода на дорозі. Якщо він реагує невчасно, то зіткнення не уникнути», – пояснив експерт.

Останні новини про ДТП

У Черкаській області сталася смертельна ДТП. Попередньо поліцейські встановили, що 16-річний водій мотоцикла «Текен 300», не обрав безпечної швидкості руху та дистанції, не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем «Renault», який рухався попереду в попутному напрямку. Унаслідок зіткнення на місці аварії загинув 18-річний пасажир мотоцикла, а водій від отриманих травм помер у лікарні.

На Львівщині внаслідок ДТП загинула чотирирічна дівчинка. 43-річний мешканець Шептицького перебував за кермом Mercedes-Benz ML 350, він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Audi Q5. За кермом іншого авто перебував 29-річний житель Радехова, його чотирирічна пасажирка дістала тяжкі тілесні ушкодження. Медикам не вдалося врятувати життя дитини.

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На трасі М-03 Київ — Харків у Київській області сталася масштабна ДТП за участі вантажівки, яка перевозила небезпечний вантаж. Цистерна з газовим конденсатом перекинулася та загорілася.

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