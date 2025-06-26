ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8959
Час на прочитання
1 хв

"Кількість студентів 25+ зашкалює": на Полтавщині перевірять один із коледжів

За інформацією місцевого журналіста, Полтавська ОВА ініцією перевірку у коледжі Кременчука.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація студентів

Мобілізація студентів / © ТСН.ua

На Полтавщині перевірять Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій, в якому «зашкалює» кількість студентів віком 25+.

Про це розповів редактор Кременчуцької газети Олег Булашев у своєму Telegram.

«Кількість студентів 25+ зашкалює. Через це Полтавська обласна військова адміністрація ініціювала відповідну перевірку у Кременчуцькому фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технологій. Перевірятиметься, чи не є таке навчання зловживанням правом на відстрочку щодо служби у ЗСУ», — повідомив журналіст.

За його інформацією, Полтавська ОВА також звернулася до ТЦК із вимогою відреагувати в рамках чинного законодавства і в разі виявлення порушення його усунути.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Зауважимо, що здобувати освіту у коледжі йдуть переважно після 9 класу у 15-16-річному віці. Рідше — після 11-го. Навчання у коледжах — чотири роки. Тобто є підозра, що усі студенти-чоловіки старше 25 років у таких навчальних закладах ймовірно є «здобувачами» не освіти, а відстрочки від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку відрахували понад 1000 студентів-чоловіків.

Нагадаємо, ректорка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова закликала прирівняти дистанційну форму навчання в університетах до заочної та забрати відстрочку у тих, хто навчається дистанційно.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie