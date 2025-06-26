"Кількість студентів 25+ зашкалює": на Полтавщині перевірять один із коледжів

Мобілізація студентів / © ТСН.ua

На Полтавщині перевірять Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій, в якому «зашкалює» кількість студентів віком 25+.

Про це розповів редактор Кременчуцької газети Олег Булашев у своєму Telegram.

«Кількість студентів 25+ зашкалює. Через це Полтавська обласна військова адміністрація ініціювала відповідну перевірку у Кременчуцькому фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технологій. Перевірятиметься, чи не є таке навчання зловживанням правом на відстрочку щодо служби у ЗСУ», — повідомив журналіст.

За його інформацією, Полтавська ОВА також звернулася до ТЦК із вимогою відреагувати в рамках чинного законодавства і в разі виявлення порушення його усунути.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Зауважимо, що здобувати освіту у коледжі йдуть переважно після 9 класу у 15-16-річному віці. Рідше — після 11-го. Навчання у коледжах — чотири роки. Тобто є підозра, що усі студенти-чоловіки старше 25 років у таких навчальних закладах ймовірно є «здобувачами» не освіти, а відстрочки від мобілізації.

Раніше повідомлялося, що у Луцьку відрахували понад 1000 студентів-чоловіків.

Нагадаємо, ректорка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова закликала прирівняти дистанційну форму навчання в університетах до заочної та забрати відстрочку у тих, хто навчається дистанційно.