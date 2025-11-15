- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 1 хв
"Кількість СЗЧ скоро дорівнюватиме армії": нардеп Костенко б'є на сполох через масове дезертирство
Народний депутат Роман Костенко заявив, що 80% бійців тікають із центрів підготовки.
Ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, а 80% призовників тікають з центрів підготовки, і з часом кількість тих, хто ухиляється, може зрівнятися з чисельністю чинної армії.
Про це заявив народний депутат Роман Костенко на YouTube-каналі «Говорить Великий Львів».
«У нас скоро кількість СЗЧ буде дорівнювати нашій армії. І ці люди потім ще будуть висловлювати претензії тим, хто зараз воює», — сказав нардеп.
Костенко наголосив, що держава не вживає достатніх заходів для повернення цих людей або створення умов, які б перешкоджали їхній втечі та стимулювали до виконання свого обов’язку.
Масштаб проблеми: За словами Костенка, 80% призовників тікають з центрів підготовки, а кількість ухилянтів може сягнути мільйонів.
«80% зараз тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить, щоб їх повернути або створити умови, щоб вони боялись тікати і виконували свій долг. У нас мільйони ухилянтів, які ходять, ховаються і просто спостерігають», — заявив він.
Нагадаємо, днями Офіс Генпрокурора розкрив вражаючу статистику по СЗЧ. За його даними, навіть за період 2022-2024 роки з війська втекло менше людей, ніж за неповний 2025 рік.