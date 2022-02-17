Кількість українців, які добре ставляться до Росії, стала ще менша - опитування

Лише 5% респондентів вважають, що Україна і Росія мають об'єднатися в одну державу.

У лютому українських громадян, які добре ставляться до Росії, стало менше.

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Про це свідчать результати опитування громадської думки "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 5-13 лютого 2022 року.

Порівняно з груднем 2021 року, наразі з 39% до 34% знизилася частка тих, хто добре ставиться до Росії. Так, на заході країни позитивно ставляться до Росії 21%, у центрі – 31%, на півдні – 45%, на сході – 53%. Водночас у західних регіонах більше тих, хто ставиться негативно до Росії – 64%.

Як зазначають соціологи, можна бачити, що ставлення до Росії різко погіршилося після 2014 року, досягнувши "дна" у травні 2015 року. Після цього до лютого 2019 року простежувалося покращення ставлення до Росії, а від лютого 2020 року спостерігається знову погіршення ставлення.

Респондентам також ставилося запитання "Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?". Як і раніше, абсолютна більшість – 92% респондентів вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами. Причому, порівняно з листопадом 2021 року, показник навіть зріс (з 88%). Лише 5% респондентів вважають, що Україна і Росія мають об'єднатися в одну державу.

У всіх регіонах абсолютна більшість респондентів – від 95% на заході до 86% на сході – вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами (підтримка об'єднання в одну державу варіює від 1% на заході до 11% на сході). Якщо окремо аналізувати Донецьку і Луганську області (підконтрольні Україні території), то 84% вважають, що Україна і Росія мають бути незалежними державами, а за об’єднання виступають 14%.

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням), опитано 2004 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, за рік українці стали більш песимістичними. Так, лише третина українців вважають, що наступний рік буде кращим за поточний. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 14-16 грудня 2021 року. Так, згідно з результатами цього опитування, лише 31% українців вважають, що 2022 рік буде кращим, ніж попередній. Ще третина думають, що нічого не зміниться, стільки ж вважають, що 2022-й буде гіршим, ніж 2021.

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