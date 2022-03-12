Кількість українських дітей-біженців досягла позначки 1 мільйона осіб

Діти покидають абсолютно все у пошуках безпеки.

Понад 1 мільйон дітей уже втекли з України через війну, що продовжує спустошувати країну – повідомив ЮНІСЕФ. Більшість із них виїхали зі своїми сім’ями до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

Про це пише UNICEF Україні.

«Кількість дітей, які перебувають у дорозі, приголомшує. Це показує, наскільки безвихідною стала ситуація для дітей і сімей в Україні, – сказала пані Афшан Хан, Регіональна директорка ЮНІСЕФ у країнах Європи та Центральної Азії. – Діти покидають абсолютно все у пошуках безпеки. Це розриває душу».

Наразі в Україну вже прибуло шість вантажівок із майже 70 тонами товарів. Серед них засоби індивідуального захисту та медичні, хірургічні й акушерські набори.

Команди ЮНІСЕФ в Україні у співпраці з партнерами доставлять товари медичного призначення до 22 лікарень у п’ятьох різних регіонах України, охоплених конфліктом. Ця допомога покриє потреби 20 000 дітей та матерів.

Ще три вантажівки вирушили з Копенгагена – зі складу ЮНІСЕФ, найбільшого гуманітарного центру в світі. Вони везуть товари першої необхідності, такі як набори для розвитку дітей раннього віку, рекреаційні та гігієнічні набори. Цей вантаж вже знаходиться у Польщі.

Додатковt постачання направляються з Копенгагена та Туреччини, і мають прибути найближчими днями.

Для надання допомоги дітям та сім'ям, які прямують з України до Молдови, Польщі, Румунії та Білорусі, ЮНІСЕФ створив «Блакитні точки» – безпечні місця для зупинки, які надають ключову інформацію сім’ям та дають можливість ідентифікувати дітей без супроводу чи розділених із батьками і забезпечити їхній захист.

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ЮНІСЕФ оголосив збір коштів у сумі 349 мільйонів доларів США, щоб запобігти подальшому погіршенню добробуту дітей в Україні й сусідніх країнах та забезпечити ефективне надання життєво важливої ​​допомоги. З цих грошей 276 мільйонів доларів США підуть на задоволення невідкладних потреб в Україні та 73 мільйони доларів США – на допомогу в сусідніх країнах.

«Ми робимо все можливе, щоб допомогти дітям та сім’ям, які потребують допомоги, але війну потрібно закінчити. Мир – єдине стале рішення», – сказав Хан.

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