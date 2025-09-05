- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість українських студентів за кордоном рекордно зросла після великої війни: перелік країн
За даними дослідження, повномасштабна війна спричинила різке зростання кількості українських студентів за кордоном. Названо найпопулярніші країни для навчання.
Кількість українських студентів у західних університетах за останні 15 років зросла більш ніж уп’ятеро. Якщо 2008-2009 навчального року освіту за кордоном здобували 21 тис. українців, то 2023-2024 років кількість сягнула вже 115 тис.
Про це свідчать дані дослідження Єгора Стадного для Vox Ukraine.
В Україні кількість студентів також зростає: 754 тис. навчалися 2021-2022 років, 807 тис. — 2022-2023 років та 899 тис. — 2023-2024 років.
Скільки українських студентів навчається за кордоном?
До повномасштабної війни за кордоном навчалися 9% українських студентів. 2022 року цей показник зріс до 11,9%, а 2023 року трохи знизився — до 11,4%.
Від 2008-го до 2014 року кількість українців у закордонних університетах щороку зростала на 2-7 тис. Війна 2014 року прискорила цей процес, а повномасштабне вторгнення 2022 року призвело до рекордного зростання: за рік кількість українських студентів за кордоном зросла на 47% (від 75 тис. до 109 тис.). Протягом 2023-2024 років темп стабілізувався на рівні 115 тис.
У яких країнах найбільше українських студентів?
2008-2009 навчального року лідером за кількістю студентів з України була Німеччина (8121 студент), за нею — Польща (2831). Уже 2013-2014 років Польща випередила Німеччину, прийнявши понад 15 тис. українців.
На сьогодні Польща є головним освітнім напрямком для українців — там навчається 46 210 студентів, тобто 40% усіх наших співвітчизників за кордоном.
До ключових країн також належать:
Німеччина,
Канада (10 905 студентів),
Словаччина (10 197),
Чехія.
2023-2024 навчального року українці становили значну частину іноземних студентів у низці країн:
53,5% у Словаччині,
43,1% у Польщі,
16,7% у Литві,
12,2% у Чехії,
11,2% у Болгарії,
9,9% в Естонії.
Причини зростання кількості українських студентів за кордоном
Лише 2022-2023 навчального року кількість українських студентів за кордоном збільшилася на 35 тис. (+47%) через вимушену міграцію. Країнами, які прийняли найбільше студентів, є Польща, Канада, Словаччина, Німеччина, Чехія, Франція та Литва. На них припало понад 80% загального приросту.
До 2022 року 60% українських студентів за кордоном — це були жінки. Після 2022 року частка чоловіків зросла до 50% у 2022-2023 роках.
Очікується, що зростання кількості українських студентів у західних університетах триватиме.
До слова, за результатами опитування Rating Group, близько 20% українців віком 18-29 років хотіли б постійно проживати за кордоном. Нагадаємо, нещодавно уряд дозволив українським чоловікам віком 18-22 роки виїжджати за кордон без обмежень.
Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив про плани уряду збільшити стипендії для всіх студентів від 2026 року.