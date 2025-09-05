Кількість українських студентів за кордоном рекордно зросла після великої війни: перелік країн

Українські студенти

Кількість українських студентів у західних університетах за останні 15 років зросла більш ніж уп’ятеро. Якщо 2008-2009 навчального року освіту за кордоном здобували 21 тис. українців, то 2023-2024 років кількість сягнула вже 115 тис.

Про це свідчать дані дослідження Єгора Стадного для Vox Ukraine.

В Україні кількість студентів також зростає: 754 тис. навчалися 2021-2022 років, 807 тис. — 2022-2023 років та 899 тис. — 2023-2024 років.

Скільки українських студентів навчається за кордоном?

До повномасштабної війни за кордоном навчалися 9% українських студентів. 2022 року цей показник зріс до 11,9%, а 2023 року трохи знизився — до 11,4%.

Від 2008-го до 2014 року кількість українців у закордонних університетах щороку зростала на 2-7 тис. Війна 2014 року прискорила цей процес, а повномасштабне вторгнення 2022 року призвело до рекордного зростання: за рік кількість українських студентів за кордоном зросла на 47% (від 75 тис. до 109 тис.). Протягом 2023-2024 років темп стабілізувався на рівні 115 тис.

У яких країнах найбільше українських студентів?

2008-2009 навчального року лідером за кількістю студентів з України була Німеччина (8121 студент), за нею — Польща (2831). Уже 2013-2014 років Польща випередила Німеччину, прийнявши понад 15 тис. українців.

На сьогодні Польща є головним освітнім напрямком для українців — там навчається 46 210 студентів, тобто 40% усіх наших співвітчизників за кордоном.

До ключових країн також належать:

Німеччина,

Канада (10 905 студентів),

Словаччина (10 197),

Чехія.

2023-2024 навчального року українці становили значну частину іноземних студентів у низці країн:

53,5% у Словаччині,

43,1% у Польщі,

16,7% у Литві,

12,2% у Чехії,

11,2% у Болгарії,

9,9% в Естонії.

Причини зростання кількості українських студентів за кордоном

Лише 2022-2023 навчального року кількість українських студентів за кордоном збільшилася на 35 тис. (+47%) через вимушену міграцію. Країнами, які прийняли найбільше студентів, є Польща, Канада, Словаччина, Німеччина, Чехія, Франція та Литва. На них припало понад 80% загального приросту.

До 2022 року 60% українських студентів за кордоном — це були жінки. Після 2022 року частка чоловіків зросла до 50% у 2022-2023 роках.

Очікується, що зростання кількості українських студентів у західних університетах триватиме.

До слова, за результатами опитування Rating Group, близько 20% українців віком 18-29 років хотіли б постійно проживати за кордоном. Нагадаємо, нещодавно уряд дозволив українським чоловікам віком 18-22 роки виїжджати за кордон без обмежень.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив про плани уряду збільшити стипендії для всіх студентів від 2026 року.