ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

Кількість українських студентів за кордоном рекордно зросла після великої війни: перелік країн

За даними дослідження, повномасштабна війна спричинила різке зростання кількості українських студентів за кордоном. Названо найпопулярніші країни для навчання.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Українські студенти

Українські студенти

Кількість українських студентів у західних університетах за останні 15 років зросла більш ніж уп’ятеро. Якщо 2008-2009 навчального року освіту за кордоном здобували 21 тис. українців, то 2023-2024 років кількість сягнула вже 115 тис.

Про це свідчать дані дослідження Єгора Стадного для Vox Ukraine.

В Україні кількість студентів також зростає: 754 тис. навчалися 2021-2022 років, 807 тис. — 2022-2023 років та 899 тис. — 2023-2024 років.

Скільки українських студентів навчається за кордоном?

До повномасштабної війни за кордоном навчалися 9% українських студентів. 2022 року цей показник зріс до 11,9%, а 2023 року трохи знизився — до 11,4%.

Від 2008-го до 2014 року кількість українців у закордонних університетах щороку зростала на 2-7 тис. Війна 2014 року прискорила цей процес, а повномасштабне вторгнення 2022 року призвело до рекордного зростання: за рік кількість українських студентів за кордоном зросла на 47% (від 75 тис. до 109 тис.). Протягом 2023-2024 років темп стабілізувався на рівні 115 тис.

У яких країнах найбільше українських студентів?

2008-2009 навчального року лідером за кількістю студентів з України була Німеччина (8121 студент), за нею — Польща (2831). Уже 2013-2014 років Польща випередила Німеччину, прийнявши понад 15 тис. українців.

На сьогодні Польща є головним освітнім напрямком для українців — там навчається 46 210 студентів, тобто 40% усіх наших співвітчизників за кордоном.

До ключових країн також належать:

  • Німеччина,

  • Канада (10 905 студентів),

  • Словаччина (10 197),

  • Чехія.

2023-2024 навчального року українці становили значну частину іноземних студентів у низці країн:

  • 53,5% у Словаччині,

  • 43,1% у Польщі,

  • 16,7% у Литві,

  • 12,2% у Чехії,

  • 11,2% у Болгарії,

  • 9,9% в Естонії.

Причини зростання кількості українських студентів за кордоном

Лише 2022-2023 навчального року кількість українських студентів за кордоном збільшилася на 35 тис. (+47%) через вимушену міграцію. Країнами, які прийняли найбільше студентів, є Польща, Канада, Словаччина, Німеччина, Чехія, Франція та Литва. На них припало понад 80% загального приросту.

До 2022 року 60% українських студентів за кордоном — це були жінки. Після 2022 року частка чоловіків зросла до 50% у 2022-2023 роках.

Очікується, що зростання кількості українських студентів у західних університетах триватиме.

До слова, за результатами опитування Rating Group, близько 20% українців віком 18-29 років хотіли б постійно проживати за кордоном. Нагадаємо, нещодавно уряд дозволив українським чоловікам віком 18-22 роки виїжджати за кордон без обмежень.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив про плани уряду збільшити стипендії для всіх студентів від 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie