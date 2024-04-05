Кількість вражає: окупанти значно збільшили застосування хімічної зброї на фронті

Російські загарбники продовжують порушувати всі можливі міжнародні норми та застосовують хімічну зброю.

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Про це йдеться у повідомленні Страткома ЗСУ.

У повідомленні вказується, що використання ворогом небезпечних хімічних речовин стало системним.

"Лише за минулий місяць, Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин. Це на 90 випадків більше, ніж за попередній період", - йдеться у повідомленні.

У Страткомі заявили, що 44 країни вже підтримали створення спецтрибуналу для РФ за воєнні злочини в Україні, серед яких країни-члени Євросоюзу, Канада, Грузія, Японія, Молдова, Нова Зеландія, Велика Британія та Сполучені Штати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ показали потужне знищення техніки ворога дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленського заявили про підготування РФ до наступу і назвали ймовірну ціль Кремля.

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