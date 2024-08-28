Кількість вступників на аспірантуру різко скоротилася: у чому причина

Приблизно на чверть зменшилася кількість вступників на аспірантуру цього року. Очікується, що в конкурсі на бюджетні місця візьме участь до 25 000 осіб у той час, як на початку липня їх було близько 100 тисяч.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки виданню LIGA.net.

Скоротити кількість охочих продовжити навчання на аспірантурі вдалося завдяки підняттю прохідного бала для Єдиного вступного іспиту (ЄВІ).

У МОН наголосили, що із 100 000 вступників до аспірантури понад 90% (91 500) були чоловіками призовного віку, які вже мають ступінь магістра. До початку повномасштабного вторгнення у 2022 році на аспірантуру щороку вступали близько 7000 осіб.

Скільки саме осіб призовного віку серед 25 тисяч цьогорічних вступників — невідомо, оскільки у відомстві ще не проводили такий аналіз.

Нагадаємо, раніше в МОН повідомили, що змінити цьогорічні правила вступу на третій рівень вищої освіти спонукав "надмірний ажіотаж до навчання в аспірантурі серед чоловіків призовного віку". Зокрема, навчання на аспірантурі перетворилося "на корупційний інструмент уникнення мобілізації".

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