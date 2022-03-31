Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кількість загиблих ще зросла: жертвами обстрілу будівлі Миколаївської ОДА стали 20 людей

Дата публікації
Перегляди
1917
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кількість загиблих ще зросла: жертвами обстрілу будівлі Миколаївської ОДА стали 20 людей

ДСНС України

Рятувальники знайшли ще загиблих під завалами.

Внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА, за останніми даними, загинули 20 людей. 

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 12:30 з-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Загинули 20 людей. (Рятувальники деблокували з-під завалів 19 тіл загиблих та одна людина померла в реанімації)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові завдали ракетного удару по дев’ятиповерховій адміністративній будівлі в Миколаєві у вівторок, 29 березня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ здійснила цей удар дуже підступно: у той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги.

Коментар Віталія Кіма щодо розбору завалів будівлі ОВА у Миколаєві

Коментар Віталія Кіма щодо розбору завалів будівлі ОВА у Миколаєві
Наступна публікація