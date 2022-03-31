Кількість загиблих ще зросла: жертвами обстрілу будівлі Миколаївської ОДА стали 20 людей

Рятувальники знайшли ще загиблих під завалами.

Внаслідок обстрілу будівлі Миколаївської ОДА, за останніми даними, загинули 20 людей.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 12:30 з-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Загинули 20 людей. (Рятувальники деблокували з-під завалів 19 тіл загиблих та одна людина померла в реанімації)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові завдали ракетного удару по дев’ятиповерховій адміністративній будівлі в Миколаєві у вівторок, 29 березня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що армія РФ здійснила цей удар дуже підступно: у той час, коли люди дісталися робочих місць уранці. Більшість із тих, хто був у будівлі, встигла евакуюватися, почувши сигнал повітряної тривоги.