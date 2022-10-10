Кількість загиблих та поранених внаслідок обстрілів України збільшилась: нові цифри

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський розповів, що ракетний обстріл росіянами 10 жовтня став другим за масштабами після атаки 24 лютого, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення.

Про це очільник МВС сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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За його інформацією, росіяни обстріляли 10 жовтня 12 регіонів України. Загиблих – 14 людей, ще 97 – травмовані.

"А ось енергетична система України такої руйнівної атаки, як 10 жовтня, ще не зазнавала раніше", – додав Монастирський.

Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими. У Дніпропетровській області були знеструмлені чотири шахти, де перебували 854 гірників. Під землею ще залишаються 118 осіб.

РФ завдала масованого ракетного удару по Україні

10 жовтня окупанти ракетами та безпілотниками атакували майже всю територію України.

Під час масованої атаки 10 жовтня РФ випустила по території України 83 ракети. 43 із них збила протиповітряна оборона. Влада повідомила про обстріли в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав мапу російських ракетних ударів по території України.

Російський політолог Валерій Соловей вважає, що сьогоднішня атака РФ - "це лише початок".