Кількість загиблих у селі Гроза знову зросла: скільки людей вдалось ідентифікувати

Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині.

У селі Гроза Харківської області знову зросла кількість загиблих від ракетного удару російських окупантів 5 жовтня.

Про це 12 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандеру в селі Гроза. Всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", - написав він.

Нині відомо, що 19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. За слвовами Клименка, криміналісти поліції 6 діб цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

"Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів", - розповів міністр.

Він наголосив, що слідчі та криміналісти поліції Харківщини провели колосальну та безпрецедентну роботу, зокрема завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям.

"Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року", - додав Клименко.

Ракетний удар по селі Гроза на Харківщині

Російські окупанти 5 жовтня завдали удару по селу Гроза Куп'янського району - це було наймасовіше вбивство мирних мешканців на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки за військовим, який був родом із цього села.

СБУ встановила, що навели російський "Іскандер" на село двоє місцевих жителів - брати Володимир та Дмитро Мамони. Під час окупації вони перейшли на бік РФ, а після звільнення населеного пункту втекли до країни-агресорки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масове вбивство в Грозі: ХТО НАВІВ російську ракету, яка вбила ПІВ СЕЛА?!

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